Schoten gelost vanuit rijdende auto op Boumaboulevard, politie zoekt getuigen

Foto: Joaquín Lo Sie Sen

Vanuit een zwarte auto zijn afgelopen zondagavond schoten gelost op de Boumaboulevard. Tot die conclusie komt de politie in een lopend onderzoek naar het incident.

Agenten kwamen zondagavond rond 22.45 uur af op de melding. De auto waaruit zou zijn geschoten en eventuele verdachten was toen al spoorloos. Uit de eerste onderzoeksresultaten blijft volgens de politie dat er dat er waarschijnlijk echte kogels zijn afgevuurd, maar niemand raakte gewond.

Het zou gaan om een zwarte auto, een hoger model, die rond 22.45 uur over de Boumaboulevard reed. “Hoewel er weinig informatie bekend is, hopen we dat mensen meer weten over deze auto”, stelt de politie. “Misschien dat mensen aanslaan op de locatie in combinatie met het genoemde tijdstip. Wellicht heeft u de auto mogelijk nog zien rijden en meer informatie voor ons. We komen graag in contact met mensen die iets gezien hebben of meer informatie hebben.”

De politie heeft inmiddels met getuigen gesproken en zoekt nu naar camerabeelden waarop het incident is vastgelegd. De politie sluit niet uit dat inzittenden van de auto ook op andere plekken hebben geschoten.

Wie meer weet over het incident of camerabeelden heeft die relevant kunnen zijn, kan contact opnemen met de politie. Dat kan door te bellen met 0800-6070. Anoniem informatie delen kan altijd, via het telefoonnummer 0800-7000 of via de website meldmisdaadanoniem.nl. Tips en beelden achterlaten kan ook via dit onlibne tipformulier.