Scholieren lopen 25 kilometer om aandacht voor menstruatiearmoede

In Haren start komende zaterdag 20 juni een bijzondere sponsorloop voor meisjes en vrouwen in Malawi. Onder het motto “Lopen voor Maandverband” lopen scholieren 25 kilometer.

De actie is een initiatief van stichting Bothsidesnow. Die vraag daarmee aandacht voor menstruatiearmoede en zamelt geld in te zamelen voor herbruikbaar maandverband. Op 8 juli volgt een tweede etappe in Malawi. Daar lopen lokale meisjes en vrijwilligers een route rond Lake Malawi.

Aanleiding voor de actie is een probleem dat wereldwijd miljoenen meisjes raakt. Door gebrek aan menstruatieproducten blijven velen regelmatig thuis van school. Dankzij herbruikbaar maandverband kunnen meisjes hun opleiding blijven volgen en krijgen zij meer kansen voor de toekomst.

De sponsorloop is nu al een succes: het oorspronkelijke streefbedrag van 7.000 euro is inmiddels ruimschoots overschreden, onder meer dankzij de steun van een groot aantal donateurs.