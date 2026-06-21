Salsaklanken in Haren: Boeremapark viert 90-jarig bestaan vandaag met Midzomerconcert

Foto: Johannes Rienks

In het Burgemeester Boeremapark in Haren vindt vanmiddag (zondag 21 juni) een Midzomerconcert plaats. Het muzikale evenement is een van de activiteiten die dit jaar worden georganiseerd vanwege het 90-jarige bestaan van het park.

“Er zijn vanmiddag verschillende activiteiten in het park te beleven”, laat de organisatie weten. “Vanaf 13.00 uur start er een salsaworkshop onder leiding van Marloes van der Ark van Arktivity. Aansluitend, van 14.00 tot 16.00 uur, is het podium voor Ache Cubano.” Deze formatie is sinds 2006 actief en staat bekend als een authentieke Cubaanse Son Band. De band heeft een herkenbare eigen sound ontwikkeld door traditionele Son te combineren met moderne salsa-invloeden en Cubaanse timba. De afgelopen jaren heeft de band flink aan de weg getimmerd. Zo waren ze in 2012 te bewonderen op het Salsa Festival Baščaršijske Noći in Bosnië.

Ook de afgelopen jaren vonden er in de zomermaanden latin-optredens plaats in het Boeremapark, die steevast op veel belangstelling van het publiek konden rekenen. “Het midzomerconcert is bedoeld voor jong en oud. Er mag vanmiddag volop gedanst worden. Maar wie tijdens het concert liever wil zitten, raden we aan om zelf een stoeltje mee te nemen. Wij zorgen in ieder geval voor een hapje en een drankje.”

Ontstaan uit werkverschaffing

Het Boeremapark viert dit jaar een bijzonder jubileum: het bestaat exact negentig jaar. De rijke geschiedenis van het Harense groen gaat terug naar de roerige jaren dertig van de vorige eeuw. Onder leiding van burgemeester Derk Boerema ontwikkelde Haren zich vanaf 1910 in rap tempo van een bescheiden boerendorp tot een geliefd villadorp voor forenzen uit de stad Groningen.

Toen in de jaren dertig de grote economische wereldcrisis toesloeg en de werkloosheid ook in Haren hard opliep, nam burgemeester Boerema een ingrijpend besluit. In 1934 liet hij in het kader van de werkverschaffing een grote vijver graven en een park aanleggen in het drassige Lokveen. Omdat de bodemgesteldheid daar destijds te slecht was om op te bouwen, bleek het de ideale locatie voor een groene long.

Met niets meer dan pure mankracht, scheppen en houten kruiwagens werd het park in de romantische Engelse landschapsstijl gerealiseerd. De diep uitgegraven vijver kreeg daarbij direct een cruciale, praktische functie als opvangbekken voor overtollig regenwater uit de omliggende wijken.

Burgemeester Boerema heeft het voltooide eindresultaat echter nooit met eigen ogen kunnen bewonderen; hij overleed onverwachts in 1935, vlak voor de afronding. Als blijvend eerbetoon kreeg het park bij de officiële opening in 1936 zijn naam: het Burgemeester Boeremapark.