Salarisverhoging en eenmalige uitkering voor medewerkers RUG

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De werknemers van de RUG en dertien anderen universiteiten in het land krijgen per 1 juli een salarisverhoging van 3,1 procent met daar bovenop 50 euro per maand. Dat meldt de UKrant.

Ook krijgen ze nog een eenmalige uitkering van ruim 1500 euro. Gemiddeld komt dat neer op een loonstijging van 4,1 procent. Hans Biemans, vicevoorzitter van de RUG, meldt dat het nieuwe akkoord een verantwoorde loonstijging biedt, gezien de bezuinigingen door het rijk.

Zo krijgen postdoctoraal onderzoekers net als promovendi een verlenging van hun contract tijdens verlof bij zwangerschap en bevalling. Universitaire medewerkers krijgen ook het ‘recht op onbereikbaarheid’, zodat zij niet zomaar gebeld kunnen worden voor een kleinigheidje.

Het akkoord wordt nu voorgelegd aan de achterban. Als de nieuwe cao uiterlijk 20 juli een feit is, gaat die met terugwerkende kracht gelden per 1 juli.