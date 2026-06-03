Ruim de helft van de Groningers volgt bewust minder nieuws

Jeroen Overbeek presenteert het NOS Journaal

Vrijwel alle inwoners van Groningen volgen dagelijks het nieuws, maar meer dan de helft van hen consumeert tegenwoordig bewust minder nieuws dan voorheen.

Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe onder ruim 4.000 inwoners. Het onderzoek gaat over de manier waarop mensen nieuws gebruiken, welke nieuwsbronnen ze vertrouwen, en wat er beter kan.

De meerderheid van de Groningers geeft aan nieuwsmedia over het algemeen te vertrouwen, maar dat vertrouwen is wel afgenomen ten opzichte van vroeger. Veel mensen vinden het nieuws te eenzijdig en hebben behoefte aan meer feitelijke en neutrale berichtgeving. Meer dan de helft van de inwoners denkt minstens één keer per week nepnieuws tegen te komen, vooral via sociale media.

Veel mensen hebben behoefte aan meer achtergrondinformatie, verdieping en nuance. Ze willen beter begrijpen waarom ontwikkelingen plaatsvinden en welke verschillende visies er bestaan. Ook vinden inwoners dat nieuws vaak erg gericht is op problemen en conflicten. Ze willen graag meer aandacht voor positieve ontwikkelingen, inspirerende initiatieven en verbindende verhalen.

Inwoners hebben tenslotte problemen met de toenemende hoeveelheid online informatie en met AI. Ze zien hierin een belangrijke rol voor bibliotheken en het onderwijs. Het is essentieel om al op jonge leeftijd de basis te liggen voor mediawijsheid, oftewel informatie kritisch te beoordelen.