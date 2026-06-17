RUG wil over vier jaar 40 procent vrouwelijke hoogleraren.

Foto: Nienke Lindeboom

De Rijksuniversiteit Groningen telt over vier jaar 40 procent vrouwelijke hoogleraren. Dat verwacht het college van bestuur volgens een bericht in de UKrant.

Het percentage lag vorig jaar nog op ruim 33 en daarmee staat de RUG landelijk op de zesde plaats. De Open Universiteit, Leiden en Maastricht vormen op dit moment de top drie.

De streefcijfers voor de RUG verschillen per faculteit. Gedrags- en maatschappijwetenschappen scoren al ruim 51 procent, maar Faculty of Science and Engineering haalt slechts 23,6 procent. Daarom verschillen de streefcijfers per faculteit. Ondanks de huidige vacaturestop zijn de streefcijfers afgestemd met de verschillende faculteiten en worden ze gezien als haalbaar.

Het aantal vrouwelijke hoogleraren aan de RUG stijgt al jaren, maar dat geldt volgens de UKrant niet voor het aantal universitair hoofddocenten en onderzoekers. Dat percentage is de laatste jaren zelfs gedaald.