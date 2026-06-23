RUG-hoogleraar krijgt 2,5 miljoen euro om uit te zoeken waar de Dode Zeerollen zijn geschreven en gemaakt

Fragment van Dode Zeerol 28a - Foto: Dr. Osama Shukir Muhammed Amin CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Hoogleraar Mladen Popović van de Rijksuniversiteit Groningen krijgt een Europese subsidie van 2,5 miljoen euro, waarmee hij de komende vijf jaar gaat onderzoeken waar de Dode Zeerollen zijn geschreven en gemaakt.

De Dode Zeerollen zijn een verzameling handschriften, met onder meer manuscripten van alle boeken uit het Oude Testament, van meer dan tweeduizend jaar oud. De rollen gelden als de oudste overgebleven teksten van het jodendom en christendom.

Popović doet al jaren onderzoek naar de Dode Zeerollen. Vorig jaar publiceerde hij nog een studie waaruit bleek dat veel van die rollen ouder zijn dan tot nu toe werd gedacht. Samen met zijn team wil hij nu de herkomst van de rollen achterhalen met analytische chemie, kunstmatige intelligentie en paleografie, de studie van oude handschriften.

Dat moet meer duidelijk maken over de historische en culturele achtergrond van de beroemde teksten, onder meer waar de schrijvers van de Dode Zeerollen werkten. Mede daardoor kan in kaart worden gebracht op welke plekken in het oude Judea literatuur ontstond en hoe onder meer Bijbelse teksten werden verspreid in het oude Judea en daarbuiten.

Ook RUG-socioloog krijgt Europese miljoenen voor onderzoek

Ook RUG-socioloog krijgt 3,5 miljoen euro aan Europese subsidie voor onderzoek naar sociale cohesie onder jongeren met en zonder migratieachtergrond. In het onderzoek gaat het onder meer om vriendschap, vertrouwen, eenzaamheid en ervaringen met discriminatie.

Voor het project worden gegevens verzameld van vijfduizend jongeren in Nederland, die meerdere jaren worden gevolgd. Daarbij worden gegevens over hun sociale netwerken gecombineerd met informatie van een speciaal ontwikkeld socialemediaplatform en Nederlandse registerdata.