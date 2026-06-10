RUG-astronome Amina Helmi wint prestigieuze prijs voor baanbrekend onderzoek naar geschiedenis Melkweg

Amina Helmi - Foto via Rijksuniversiteit Groningen

Prof. dr. Amina Helmi, hoogleraar sterrenkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, krijgt dit jaar de prestigieuze Kavli-prijs voor astrofysica, een van de hoogste wetenschappelijke onderscheidingen na de Nobelprijs. Ze krijgt de prijs, samen met twee andere sterrenkundigen, voor het leveren van bewijs dat de Melkweg is ontstaan door samensmeltingen met andere sterrenstelsels.

De Kavli-prijs geldt, naast de Nobelprijs, als een van de hoogste onderscheidingen in de wetenschap en wordt elke twee jaar uitgereikt door de Norwegian Academy of Science and Letters. Helmi en de andere prijswinnaars krijgen in september elk een gouden medaille en gezamenlijk een geldprijs van één miljoen Amerikaanse dollar uitgereikt in Oslo door een lid van de Koninklijke familie van Noorwegen.

Volgens de jury achter de Kavli-prijs heeft het onderzoek van Helmi en haar medewinnaars ‘ons begrip van hoe grote sterrenstelsels zoals de Melkweg zijn ontstaan fundamenteel veranderd.’ Door de bewegingen en eigenschappen van miljoenen sterren te analyseren, ontdekten Helmi en haar collega’s de overblijfselen van kleinere sterrenstelsels die in het verre verleden door de Melkweg zijn opgeslokt. Volgens de RUG was een van Helmi’s belangrijke bijdragen de ontdekking van Gaia-Enceladus, een groot sterrenstelsel dat ongeveer tien miljard jaar geleden met de jonge Melkweg botste.

De Argentijnse Amina Helmi werkt sinds 2003 bij de RUG. Volgens de universiteit ontwikkelde ze zich sindsdien tot een van de meest vooraanstaande astronomen ter wereld. Helmi was al eerder de winnaar van de Spinozapremie, de hoogste onderscheiding in de Nederlandse wetenschap.