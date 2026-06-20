Rosalie start initiatief om mensen een beetje te helpen

Soms zou het fijn zijn wanneer iemand kan helpen met simpele, kleine dingen. Bijvoorbeeld een rondje wandelen als je in een rolstoel zit of een keertje niet hoeven koken als je niet lang kunt staan. Met die dingen wil Rosalie uit Haren helpen.

Zij is daarom het initiatief Buurthart Haren gestart. “Ik wil een klein en kwetsbaar tegengeluid geven in deze soms harde samenleving. Je krijgt er onwijs energie van als je mensen helpt”, verduidelijkte Rosalie haar motivatie tijdens Haren Doet op OOG Radio zaterdag. “Ik werk onder het motto dat ik gewoon even wil helpen.”

Met een achtergrond in sport, gezondheid en management vanuit haar studie vindt Rosalie het belangrijk mensen te motiveren en inspireren meer te bewegen. “Ik ben daarom gaan wandelen met iemand in een rolstoel die nog niet meer dan haar eigen stoep heeft kunnen zien sinds ze in Haren woont.”

Rosalie werkt samen met bijvoorbeeld ondernemers. Zo heeft een bakkerij haar voorzien van broodjes voor een lunch en werkt ze ook samen met diverse instanties: “het gebeurt steeds vaker dat mensen tussen bestaande structuren door vallen, merken zij ook. Zo kwam deze lunch ook op mijn pad en het is echt super dat lokale ondernemers mij daarbij kunnen en willen helpen.”

Diverse lokale ondernemers, zoals de horeca rond het Raadhuisplein zijn bekend met het werk van Rosalie. Zij raadt mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken of haar kunnen helpen bij het initiatief aan om daar binnen te lopen en de flyer van Buurthart Haren mee te nemen.

Luister het gesprek uit Haren Doet hier terug: