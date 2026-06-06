Rookontwikkeling bij woningbrand in Oosterhoogebrug

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

In een woning aan de Orchideestraat in de wijk Oosterhoogebrug heeft vrijdagavond korte tijd brand gewoed. Eén persoon is door ambulancepersoneel gecontroleerd.

De melding van de brand kwam rond 21.45 uur bij de hulpdiensten binnen, waarna een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. Omdat onduidelijk was of er nog personen in het pand aanwezig waren, schaalde de brandweer op naar ‘middelbrand’, waarop een tweede tankautospuit ter plaatse kwam. Een nieuwsfotograaf laat weten dat er bij de brand flink wat rook vrijkwam. Uiteindelijk kon het vuur, dat naar alle waarschijnlijkheid ontstaan is in een slaapkamer, snel onder controle worden gebracht.

Eén bewoner is ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken vanwege het inademen van rook, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoners te ondersteunen bij het afhandelen van de schade. De oorzaak van de brand is nog onbekend; hier wordt onderzoek naar gedaan.