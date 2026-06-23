Rook in cockpit zorgt voor inzet hulpdiensten op Groningen Airport Eelde

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Rook in de cockpit van een C-130 Hercules-transportvliegtuig heeft dinsdagmiddag gezorgd voor inzet van de hulpdiensten op Groningen Airport Eelde. Niemand raakte gewond.

De melding van het vliegtuig in problemen kwam rond 14.45 uur binnen bij de meldkamer. Volgens de Veiligheidsregio Drenthe wilde het militaire transporttoestel opstijgen vanaf Eelde, maar werd er tijdens de startprocedure plotseling rook waargenomen in de cockpit. Daarop is de start direct afgebroken.

Omdat het om een groot militair vliegtuig gaat, schaalden de hulpdiensten direct op en werden er diverse korpsen naar het vliegveld gedirigeerd. Behalve de crashtenders van de luchthavenbrandweer zelf, werden ook twee tankautospuiten van Vries en Eelde en de schuimbluswagens van brandweer Groningen en Hoogeveen opgeroepen.

Uiteindelijk bleek dat de situatie snel onder controle gebroacht kon worden. Op Groningen Airport Eelde vindt momenteel de militaire oefening ‘Moving Werewolf’ plaats, een grootschalige oefening op het gebied van logistiek. Het betrokken C-130-transportvliegtuig stijgt tijdens deze trainingsperiode normaal gesproken twee keer per dag op vanaf de luchthaven.