Rodrigue Manuohalalo blijft ook komend seizoen bij Lycurgus

Foto via Lycurgus

Middenaanvaller Rodrigue Manuohalalo speelt ook komend seizoen voor Lycurgus. De 29-jarige Fransman (uit Nieuw-Caledonië) verlengde zijn contract met één jaar.

“Lycurgus is in de eerste plaats een zeer professionele club met ambities”, vertelt Manuohalalo. “Maar bovenal is het een echte familieclub. Vanaf mijn eerste dag hebben de staf, vrijwilligers, spelers en supporters er alles aan gedaan om me welkom te laten voelen. Voor mij is het een grote eer om nog een jaar voor Lycurgus te mogen spelen. Ik ben trots dat ik onderdeel blijf van deze club en kijk uit naar wat we samen kunnen bereiken.”

Ook hoofdcoach Sam Gortzak is blij dat Manuohalalo een jaar langer blijft: “Rodrigue was afgelopen seizoen een publiekslieveling en met zijn ervaring, leiderschap en kwaliteiten als volleyballer heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan ons succesvolle seizoen. Hij was één van de leiders van het vriendenteam dat we hadden en brengt kwaliteiten mee die je niet vaak ziet bij een middenblokkeerder. We zijn dan ook erg blij dat hij ook komend seizoen voor Lycurgus speelt.”