Rijkswaterstaat verwacht dat storing brug Dorkwerd woensdag opgelost kan worden

Foto: Joris van Tweel

Rijkswaterstaat verwacht dat de storing in de Dorkwerderbrug woensdag aan het einde van de dag opgelost zal zijn. Maandagavond werd de brug volledig gestremd nadat de brug na een opening scheef naar beneden was gekomen.

“De brug is op woensdag 17 juni van 10.00 tot 18.00 uur volledig gestremd”, vertelt Rijkswaterstaat. “Dit geldt zowel voor het wegverkeer als voor het scheepvaartverkeer. Dit doen we om op een veilige manier te kunnen werken aan een oplossing van de storing. Dinsdag hebben we alvast voorbereidingen getroffen om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren. Op dit moment gaan we ervan uit dat de storing woensdag aan het einde van de dag opgelost zal zijn.”

Brug wil niet meer sluiten

Maandag aan het einde van de avond is de brug na een opening scheef naar beneden gekomen, waardoor deze fysiek niet meer wil sluiten. Er werden die avond en nacht verschillende pogingen ondernomen om het probleem direct op te lossen, maar dit bood geen soelaas.

Daarom besloot Rijkswaterstaat in eerste instantie om de brug helemaal open te zetten, waardoor tot nu toe in ieder geval het scheepvaartverkeer kon passeren. Woensdag overdag is dat vanwege de definitieve herstelwerkzaamheden dus tijdelijk niet mogelijk.

Autoverkeer wordt nog altijd omgeleid via de brug bij Aduard. Hier kunnen fietsers en voetgangers ook het Van Starkenborghkanaal oversteken, of zij kiezen voor de route via de Walfridusbrug.

Verslaggever Denise Overkleeft maakte een reportage over het onderwerp: