‘Rijkswaterstaat stopt met wegonderhoud in Noord-Nederland; het geld is op’

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Rijkswaterstaat zal de komende jaren geen onderhoud meer uitvoeren aan wegen in Noord-Nederland. Er is geen geld meer, zegt de wegenbeheerder. Dat meldt de Telegraaf.

Het geplande groot onderhoud aan het hoofdwegennet in Groningen, Friesland en Drenthe is voorlopig stopgezet”, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Het afstel betreft projecten die de komende twee jaar zouden plaatsvinden. Dat gaat om onderhoud aan de A7, A28 en N33 in Groningen en om vier grote projecten in Friesland. De projecten stonden voor 30 tot 100 miljoen euro in de boeken. In totaal gaat het om 92 kilometer asfalt dat niet vervangen wordt, 130 kilometer aan wegen die geen opknapbeurt krijgen en 104 kilometer aan vangrails die niet hersteld of vervangen worden.

Rijkswaterstaat meldt verder dat daarnaast 94 viaducten en duikers niet worden onderhouden. Dat het geld na deze maand al op is, ligt volgens Rijkswaterstaat aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Er is dit jaar 2,8 miljard euro beschikbaar voor exploitatie en onderhoud van de wegen. “Dat is niet voldoende voor het uitvoeren van al het benodigde werk,” aldus een woordvoerder. “Daarom hebben de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat aangekondigd opnieuw te gaan prioriteren om de komende jaren de basis weer op orde te krijgen.”

Ook elders in het land gaan projecten niet door. Na de zomer moet bekend worden wat het kabinet wil doen. In de sector wordt rekening gehouden met verder uitstel en dat is slecht nieuws voor aannemersbedrijven.