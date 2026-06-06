Rijbanen op A7 afgesloten vanwege schade aan vangrail

Foto: Weginspecteur Jeroen (Rijkswaterstaat) via Twitter (@WIS_Jeroen1 )

Automobilisten op de A7 tussen Groningen en Zuidbroek moeten zaterdagavond in beide richtingen rekening houden met vertraging. Vanwege een spoedreparatie zijn er meerdere rijstroken afgesloten.

“Aan beide kanten van de snelweg is ter hoogte van Kolham een rijstrook dicht”, laat Rijkswaterstaat weten. “Door een eerder ongeluk is er schade ontstaan aan de vangrail. Deze gaan we direct herstellen.” Om de wegwerkers veilig hun werk te kunnen laten doen zijn er rijstroken afgesloten. Dit betekent dat er zaterdagavond in de richting van én naar Groningen minder rijstroken beschikbaar zijn voor het verkeer.

Auto op de zijkant

Het incident dat de schade veroorzaakte, vond rond 19.00 uur plaats. Door nog onbekende oorzaak raakte een automobilist de macht over het stuur kwijt, waarna de auto op de zijkant terechtkwam. De hulpdiensten, waaronder de brandweer, rukten uit om de bestuurder uit het voertuig te bevrijden. Voor zover bekend waren er geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend. De politie doet onderzoek naar de toedracht.