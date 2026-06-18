Repair Café Hoogkerk viert 10-jarig bestaan

Repair Café Hoogkerk

Het Repair Café Hoogkerk viert op zaterdag 27 juni zijn 10-jarig bestaan. Al tien jaar helpen vrijwilligers inwoners met het repareren van onder meer elektrische apparaten, kleding en andere spullen.

“Iedereen is welkom om zijn items langs te brengen en koffie te drinken,” vertelt vrijwilliger Bert. “Daarom heet het ook een café: het is niet alleen je spullen brengen en ophalen wanneer het klaar is.”

Van 10.00 tot 13.30 uur zijn bezoekers welkom in het Suykercafé aan de Zuiderweg 70 in Hoogkerk. Na 27 juni gaat het Repair Café met zomervakantie. Eind augustus zijn de vrijwilligers weer aanwezig.