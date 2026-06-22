Renovatie van de Oosterpoort, een project dat Groningen jarenlang zal bezighouden | Grote Markt 1

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De gemeenteraad heeft groen licht gegeven om het plan om de Oosterpoort te renoveren verder te onderzoeken. Tien jaar geleden werd dit plan nog als onmogelijk beschouwd. In de loop der jaren zijn er verscheidene plannen de revue gepasseerd. Na jaren van discussie wordt het renoveren van De Oosterpoort de nieuwe koers van het gemeentebestuur.

Op 10 juni sprak de gemeenteraad zich positief uit over de verdere uitwerking van de plannen. Maar wat houdt dat precies in? Wat gaat de renovatie kosten, hoe lang duurt het traject en welke gevolgen heeft dit voor gebruikers en culturele partners, zoals het Noord Nederlands Orkest?

In de podcastaflevering van Grote Markt 1 zijn deze prangende vragen gesteld aan Janette Bosma (wethouder Cultuur) en Liesbeth Kok (directeur Noord-Nederlands Orkest). Luister mee naar het gesprek met Ecco van Oosterhout, Ruben Feiken en Sona Mamedova.