Record verbroken: “Afgelopen nacht was de warmste juninacht ooit gemeten”

Foto: Karin Engelkes-ten Hof

De nacht van vrijdag op zaterdag gaat officieel de boeken in als de warmste juninacht ooit gemeten. Op het KNMI-station in Eelde zakte de minimumtemperatuur niet lager dan 21 graden. Niet eerder verliep een vroege zomernacht in onze regio zo warm.

“Het oude junirecord werd op 25 juni 2019 gevestigd”, vertelt OOG-weerman Johan Kamphuis. “Die nacht werd het niet kouder dan 19,1 graden. We kunnen dus wel stellen dat het oude record ruimschoots uit de boeken is geschreven.”

De afgelopen ’tropennacht’ staat daarmee zelfs op de derde plaats van warmste nachten aller tijden in Eelde. Het all-time record staat nog op 26 juli 2019, toen het kwik ’s nachts niet onder de 21,5 graden zakte. Overigens was de vrijdag overdag ook al historisch: met 35,2 graden werd het de warmste junidag ooit gemeten. Het oude record van 28 juni 1947 (33,8 graden), dat decennia standhield, werd daarmee volledig verpulverd.

Komende nacht kans op felle onweersbuien

Afkoeling lijkt ondertussen wel aanstaande. “De komende nacht daalt het kwik wel iets verder, tot rond de 20 graden”, blikt Kamphuis vooruit.

“Er gaan verfrissende, maar mogelijk ook felle buien vallen met kans op lokaal veel regen, onweer, hagel en zware windstoten. De situatie kan van plaats tot plaats erg verschillen.”