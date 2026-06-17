Reclamebureau uit Stad wint Europese designprijs

Foto: Mihail Novakov voor de European Design Awards

Het Groningse reclamebureau Dizain is woensdag uitgeroepen tot Europees Ontwerpbureau van het Jaar bij de European Design Awards in het Bulgaarse Sofia. Het bureau won daarnaast drie prijzen voor werk voor twee bedrijven uit Groningen.

Dizain won een gouden prijs voor het ontwerp van de huisstijl van rederij ForestWave. Voor een ander onderdeel over datzelfde werk kreeg het bureau een bronzen prijs. Voor een project van Landschapswerkplaats won Dizain een zilveren prijs voor een bewegend logo.

Doordat het deze drie prijzen tegelijk kreeg, was Dizain ook het bureau dat op meerdere onderdelen van de wedstrijd het beste scoorde en daarmee de algehele winnaar in de categorie ‘Branding’. Aan de wedstrijd deden bureaus uit veel Europese landen mee.