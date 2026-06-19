Rechter vindt te weinig bewijs en spreekt Stadjer (64) daarom vrij van steekpartij Haddingestraat

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De rechtbank heeft een 64-jarige man vrijgesproken van het neersteken van een 25-jarige man in de Groningse binnenstad. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat de Stadjer degene was die het slachtoffer in oktober 2024 met een mes in de borst stak.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden nog een gevangenisstraf van vier jaar en tbs met dwangverpleging. Volgens justitie wees alle bewijs naar de verdachte, waaronder camerabeelden, verklaringen van getuigen en politie-informatie.

De rechtbank komt echter tot een andere conclusie. Vast staat dat het slachtoffer op 9 oktober 2024 ernstig gewond raakte door een messteek in zijn borst. Maar volgens de rechters kan niet met voldoende zekerheid worden vastgesteld dat de verdachte de dader is. De rechtbank oordeelt dat camerabeelden van onvoldoende kwaliteit zijn om iemand betrouwbaar te herkennen. Ook de herkenning van de verdachte door een politieagent vindt de rechtbank onvoldoende overtuigend.

De man wordt wel veroordeeld voor een andere zaak. De rechtbank acht bewezen dat hij de dochter van zijn ex-partner heeft mishandeld door haar uit een auto te trekken. Voor dat feit krijgt hij echter geen straf opgelegd. De rechtbank weegt mee dat de man 508 dagen in voorlopige hechtenis heeft gezeten vanwege de verdenking van de steekpartij, terwijl hij daarvan nu wordt vrijgesproken. Daarom vindt de rechtbank een aanvullende straf niet meer passend. De dochter van zijn ex-partner krijgt wel een schadevergoeding van zeshonderd euro toegewezen.