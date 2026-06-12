Rechter geeft NAM deels gelijk in kostentwist rond honderden miljoenen voor waardedaling bevingsgebied

Foto via Groninger Bodem Beweging

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) hoeft voorlopig niet te betalen voor de waardedaling van onverkochte woningen in het aardbevingsgebied. De rechtbank in Groningen oordeelt dat de Staat dit geldbedrag, ruim vijfhonderd miljoen euro, niet goed heeft onderbouwd.

De zaak gaat over kosten die de minister aan de NAM wil doorbelasten, gemaakt voor schadevergoedingen die het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft uitgekeerd. Volgens de rechtbank is niet duidelijk hoe het bedrag van 521 miljoen euro voor waardedaling van woningen precies is berekend. De minister moet dit opnieuw beoordelen en beter uitleggen hoe dit bedrag tot stand komt.

Voor een ander deel van de schade blijft de NAM wel verantwoordelijk. Het gaat om 268 miljoen euro aan kosten voor het herstel van fysieke schade aan huizen in het derde en vierde kwartaal van 2020. De rechtbank vindt dat die kosten wel binnen de wettelijke kaders vallen. De manier waarop het IMG deze schade heeft vastgesteld en vergoed, mag worden gebruikt om de kosten door te belasten aan de NAM.

De NAM voerde aan dat ook schade is vergoed die niet door aardbevingen zou zijn veroorzaakt. Volgens het bedrijf is het totaalbedrag daarom te hoog en niet goed onderbouwd. De rechtbank gaat daar niet in mee. De Staat stelt juist dat het IMG op een juiste manier werkt en dat de NAM slechts een deel van de totale schade hoeft te betalen. De overheid betaalt de rest.