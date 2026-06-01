Raadsvragen over mogelijke bodemvervuiling bij AZC Sint Petersburgweg

De Stadspartij 100 % voor Groningen en de PVV willen van het gemeentebestuur weten of er ernstige bodemverontreiniging is rond de locatie van het asielzoekerscentrum aan de Sint Petersburgweg.

Volgens de partijen blijkt uit documenten en bodemonderzoek dat er onder meer hoge concentraties van asbest aanwezig zijn.

De fracties vinden dat de gemeente de veiligheid moet garanderen van de bewoners, personeel en omwonenden. Daarom willen beide partijen van het college weten welke veiligheidsmaatregelen zijn genomen, hoe toezicht wordt gehouden, welke risico’s zijn beoordeeld en hoe bewoners en omwonenden hierover zijn geïnformeerd.