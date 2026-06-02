PvdD wil hulp uit Stadhuis om Stadskudde beter tegen zichzelf te beschermen na uitbraak

De Partij voor de Dieren in Groningen wil dat de schaapskudde van Stadskudde Groningen beter tegen zichzelf wordt beschermd. Aanleiding is een recente uitbraak van ongeveer 350 schapen die op de westelijke ringweg terechtkwamen.

De uitbraak gebeurde afgelopen woensdag, nadat de volwassen schapen waren geschoren. Dat leidde tot stress en verwarring bij de dieren. Uiteindelijk braken de schapen door een hek en kwamen ze op de ringweg terecht. De politie sloot daarop tijdelijk de weg vanaf de N355 richting de N370 af om gevaarlijke situaties te voorkomen. De herder wist de kudde daarna terug te drijven. De schapen zijn inmiddels verplaatst naar een ander perceel en grazen nu in de wijk De Held.

De kudde wordt onder meer door de gemeente ingezet voor ecologisch groenbeheer: op verschillende plekken in de stad vervangen de schapen deels het gebruik van maaimachines. De Partij voor de Dieren wil komende woensdag van het gemeentebestuur weten of er met de herder wordt geëvalueerd hoe een nieuwe uitbraak kan worden voorkomen. Ook vraagt de partij of de gemeente bereid is om extra maatregelen te nemen op graaslocaties waar een risico op ontsnappen bestaat.