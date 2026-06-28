Publiek neemt met een lach en een traan afscheid van Prinsentheater: “Dag theatervrienden, wij gaan jullie missen” (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

Met een lach en een traan is er zaterdag definitief afscheid genomen van het Prinsentheater aan de Noorderbuitensingel. Na bijna veertig jaar vonden zaterdagmiddag de allerlaatste voorstellingen plaats in het gebouw.

Tientallen cultuurliefhebbers, buurtbewoners en mensen die op één of andere manier betrokkenheid hebben gehad met het theater kwamen op het speciale afscheidsprogramma af. Zij konden in een tijdelijke ‘condoleanceruimte’ in het gebouw een laatste groet aan de theaterlocatie brengen. Studenten van de Theaterschool voor Volwassenen (TSV) hielden een passend afscheidsritueel en in het zoals altijd ‘ontplofte’ kostuumhok konden bezoekers met een polaroidcamera een ludieke herinneringsfoto schieten.

Daarnaast waren er in de beide theaterzalen voorstellingen te zien. Er was een open improvisatiesessie waar iedereen aan mee mocht doen en verspreid door het pand waren korte acts te zien. Zo speelde Esther Arrindell een performance gebaseerd op een stuk van Ronald Harwood en waren er doorlopend bijzondere audioperformances te beluisteren, waaronder ‘Alles liep op rolletjes’ van Anton Stempher.

Om stil te staan bij het afscheid was aan één van de huizen in de directe omgeving een groot doek opgehangen met daarop de tekst: ‘Dag dag theatervrienden. Wij gaan jullie missen.'”

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Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Rijke historie

Het gebouw aan de Noorderbuitensingel kent een lange geschiedenis. Vanaf de jaren zestig bood het onderdak aan de S. van der Veen-school en in de jaren tachtig trok het Prins Claus Conservatorium er tijdelijk in. De echte omslag naar cultuurhuis volgde in 1984, toen de toenmalige stichting SPOT het pand ging huren en ombouwde tot theater.

In 1988 kreeg het de naam ‘Prinsentheater’. Dit is een naam die destijds meeverhuisde met theatermakers die daarvóór aan het Boterdiep en de Prinsenstraat actief waren. In die jaren groeide het uit tot een plek waar met name in de weekenden voorstellingen te zien waren. De afgelopen decennia trok er van alles aan het publiek voorbij: van drama tot absurde komedie en van landelijk bejubelde producties tot de allereerste, onwennige stappen van lokaal amateurtalent.

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Foto: Rieks Oijnhausen Het altijd ‘ontplofte kostuumhok’. Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Geen broedplaats

Het theatergebouw is overbodig geworden nu aan de Sint Jansstraat de laatste hand wordt gelegd aan het gloednieuwe centrale kunstencentrum Tumult. Vanaf september worden daar muziek, theater en beeldende kunst definitief onder één dak samengebracht.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat het oude Prinsentheater na de verhuizing getransformeerd zou worden tot een creatieve broedplaats, een wens waar de gemeenteraad in 2023 nog op aandrong met een motie. Wethouder Rik van Niejenhuis (PRO) van Wonen liet afgelopen week echter weten dat die vlieger niet opgaat vanwege financiële tegenvallers.

“Ik moest destijds al het voorbehoud maken dat de verkoopopbrengsten van de huidige cultuurlocaties hard nodig zijn om de nieuwbouw van Tumult te dekken”, legt Van Niejenhuis uit. “Toen we vervolgens scherp keken naar ons nieuwe broedplaatsenbeleid, was de harde constatering dat er simpelweg te weinig geld is om nieuwe locaties toe te voegen. We moeten ons nu puur richten op het behouden van de broedplaatsen die we al hebben.” Het realiseren van een officiële broedplaats aan de Noorderbuitensingel zou volgens de wethouder leiden tot een onoverbrugbaar financieel gat van meer dan een miljoen euro.

In plaats daarvan kijkt de gemeente nu naar een alternatieve invulling: het pand wordt vermoedelijk overgedragen aan een wooncoöperatie. “Dat is een initiatief dat de raad gelukkig ook erg toejuicht”, besluit Van Niejenhuis. “We onderzoeken momenteel of we rechtstreeks zaken kunnen doen met deze inwoners die dit willen realiseren. Daarmee krijgt het pand een nieuwe bestemming die uitstekend past binnen ons huidige woonbeleid.”