Provincies verbijsterd over stilleggen onderhoud aan noordelijke rijkswegen: ‘Geen incident, maar gevolg van politieke keuzes in Den Haag’

Foto via Rijkswaterstaat

In een gezamenlijke reactie uiten de provincies Drenthe, Groningen en Friesland hun verbijstering over het stilleggen van onderhoud aan rijkswegen in Noord‑Nederland door Rijkswaterstaat. De drie verantwoordelijke gedeputeerden wijzen daarbij met name naar Den Haag, helemaal omdat het kabinet nog meer bezuinigingen op infrastructuur overweegt.

Na berichtgeving door De Telegraaf bevestigde Rijkswaterstaat woensdagochtend dat het voorlopig geen onderhoud meer uitvoert aan wegen in Noord-Nederland vanwege gebrek aan geld. Rijkswaterstaat wijst daarbij naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: de 2,8 miljard euro die dit jaar beschikbaar was voor de werkzaamheden is volgens de rijksdienst niet genoeg.

‘Kabinet kiest er bewust voor om problemen door te schuiven’

De drie provincies waarschuwen dat uitstel van onderhoud leidt tot hogere kosten, risico’s voor de veiligheid, en een verdere verslechtering van de bereikbaarheid van Noord-Nederland.

“Als het kabinet zegt te investeren in een sterk Nederland én sterke regio’s, dan hoort daar ook een betrouwbare infrastructuur bij. Het stilleggen van onderhoud aan noordelijke rijkswegen staat daar haaks op”, schrijven de drie verkeersgedupeerden woensdagmiddag. “Een kabinet dat ervoor kiest om fors te bezuinigen op infrastructuur, kiest er bewust voor om problemen door te schuiven én regio’s ongelijk te behandelen.”

‘Dit is precies waar we al jaren voor waarschuwen’

“Dit is precies waar we al jaren voor waarschuwen”, vult Matthijs de Vries (Fryslân) aan. “Als je structureel te weinig investeert in onderhoud, lopen problemen onvermijdelijk op. Dat zien we nu terug. Het is dus geen toeval en geen technisch probleem – dit is het directe gevolg van politieke keuzes.”

Groningers gaan de beslissing van Rijkswaterstaat hoe dan ook merken, besluit Gronings gedeputeerde Erik Jan Bennema: “Het gaat hier om het volledige hoofdwegennet in Noord-Nederland en dus heeft het grote impact op de bereikbaarheid. Ook heeft het gevolgen voor de veiligheid en doorstroming. Daar gaan onze inwoners de gevolgen van merken: slechtere wegen, meer afsluitingen en minder veiligheid.”