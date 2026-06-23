Provincie wil nieuwe ijsbaan Kardinge 15 miljoen geven, maar raad vreest uitstel tot 2028: “Geen tijd te verliezen”

Foto: Rieks Oijnhausen

Het college van Gedeputeerde Staten wil een bedrag van 15 miljoen euro bijdragen aan de bouw van een nieuwe ijsbaan op Kardinge. Dat heeft de provincie dinsdag laten weten. Hoewel politieke fracties in de Groningse gemeenteraad opgetogen reageren op de miljoeneninjectie, klinken er wel zorgen over de planning.

“Dit is fantastisch nieuws”, reageert Niels Hilboesen van de Stadspartij 100% voor Groningen. “Ik ben ontzettend blij dat de provincie over de brug komt; 15 miljoen euro is een prachtig bedrag. Maar aan de andere kant: we weten nog steeds niet wat het project exact gaat kosten en welk deel we hiermee nu afdekken. We weten sowieso dat er nog minstens 25 miljoen euro aan externe financiering gevonden moet worden.”

Ook bij D66 overheerst in eerste instantie blijdschap. Jim Lo-A-Njoe: “Dit is heel positief. De provincie doet hier niet moeilijk en hiermee wordt de kans op een nieuwe ijsbaan een stuk groter. Het college van B&W trapte de afgelopen periode op de rem en stelde dat de provinciale bijdrage een harde voorwaarde was om überhaupt te kunnen beginnen. Mijn fractie vond dat altijd onnodig, maar nu het geld is toegezegd, is dat een gepasseerd station. Wat D66 betreft, kunnen we nu écht los.”

Besluit pas in 2028?

Dat Gedeputeerde Staten de miljoenen reserveren is geen verrassing: het stond al in het coalitieakkoord dat vorig jaar werd gepresenteerd. Komend najaar beslist Provinciale Staten definitief over de bijdrage en de bijbehorende voorwaarden.

De provincie laat weten dat de gemeente Groningen inmiddels is begonnen met het uitwerken van de plannen voor het hele sportcentrum. Na het provinciale besluit in september kan de gemeente verder met de financiële planning. De crux zit hem echter in het vervolg: pas begin 2028 neemt de gemeente het definitieve besluit of de ijsbaan er daadwerkelijk komt. Als dat zo is, toetst de provincie of aan alle voorwaarden is voldaan en wordt het geld overgemaakt.

Het jaartal 2028 schiet bij Hilboesen (Stadspartij) in het verkeerde keelgat. “Dat Gedeputeerde Staten dit besluit zou nemen, had ik wel verwacht. Maar ik maak me grote zorgen over de besluitvorming in 2028. De bedoeling was namelijk dat we dit besluit in 2027 al zouden nemen. Als dit wordt opgerekt tot 2028, betekent dat vertraging. Terwijl we weten dat de huidige ijsbaan van Kardinge simpelweg op is.”

Koelmiddel

Een van de problemen is de techniek. Vanaf 2030 mag het koelmiddel R-507, dat nu nog wordt gebruikt om het ijs te bevriezen, vanwege Europese milieuwetgeving niet meer worden gebruikt. Lokale ijsverenigingen moeten er niet aan denken dat de huidige baan om technische redenen op slot moet, terwijl de nieuwbouw nog niet klaar is.

Vorig jaar zomer dienden verschillende partijen nog een motie in om de oude ijsbaan koste wat kost in de benen te houden. Wethouder Inge Jongman (Sport) liet destijds weten haar best te doen, maar kon niets garanderen. De motie werd toen nipt verworpen.

“We hebben absoluut geen tijd te verliezen”, vult Lo-A-Njoe (D66) aan. “Nu de provincie over de brug is, verwacht ik directe actie van de gemeente. Laat de ambtenaren snel met een concreet plan komen. Wat D66 betreft, zijn er bovendien financiële redenen om haast te maken. In 2029 koerst de nieuwe coalitie op een niet-sluitende begroting. Als je dat nu al weet, waarom zou je dit miljoenenproject dan over die drempel heen tillen naar 2028? Wellicht heeft het college hier goede redenen voor, maar daar zijn we dan heel benieuwd naar.”

Vertrouwen

Ondanks de kritiek op de planning is de Stadspartij niet van plan om volgende week tijdens de behandeling van de Voorjaarsbegroting met moties te komen. Hilboesen: “Er wordt morgen een nieuwe wethouder voor Sport geïnstalleerd; iemand die zich de afgelopen jaren als raadslid al hard heeft gemaakt voor de sport in de breedste zin van het woord. Wij en het CDA zaten de afgelopen jaren op sportgebied redelijk op dezelfde lijn. Ik ga ervan uit dat Jalt (Jalt de Haan van het CDA, red.) die lijn gaat doorzetten nu hij geïnstalleerd wordt als wethouder. Dus op basis van dat gegeven zou ik geen moties hoeven in te brengen. Maar ik blijf natuurlijk scherp. Als het beleid gaat afwijken, dan melden wij ons direct. Je hebt maar één kans om het goed te doen en je hebt geen tijd te verliezen. Seizoenen zonder ijs zijn geen optie.”

Behoud van ijsbaan is essentieel

Dat de provincie überhaupt 15 miljoen euro in een sportcomplex steekt, is overigens bijzonder. Normaal gesproken investeert de provincie Groningen hier niet in; dat is een taak van de gemeenten. Omdat Kardinge echter een regio-overstijgende functie heeft, maakt gedeputeerde Marian van Dijken (BBB) een uitzondering. Het is de enige plek in de wijde omtrek waar inwoners overdekt kunnen schaatsen. Omdat de winters door klimaatverandering steeds zachter worden en buitenschaatsen zeldzaam wordt, vindt de provincie het behoud van deze wintervoorziening voor alle Groningers essentieel. Het geld mag dan ook uitsluitend worden gebruikt voor de ijsbaan en niet voor het zwembad of de geplande sporthallen op de nieuwe Vitaliteitscampus.