Provincie Groningen wil jacht op wasberen en wasbeerhonden uitbreiden: ‘Meld het als je er één ziet’

Een wasbeer (links) en een wasbeerhond - Foto's: Darkone en Karlakas via Wikimedia Commons

De provincie Groningen roept inwoners op om waarnemingen van wasberen en wasbeerhonden te melden. Omdat de dieren hier eigenlijk niet thuishoren en schadelijk kunnen zijn voor de natuur, wil de provincie er alles aan doen om de dieren te weren. Onder meer met de uitbreiding van de jachttijden op de dieren.

Wasberen en wasbeerhonden eten onder meer eieren en jonge vogels. Dat terwijl vooral weidevogels het in Groningen al moeilijk hebben. Daarnaast kunnen wasberen en wasbeerhonden ziektes overbrengen op wilde dieren, huisdieren en soms mensen.

De provincie werkt samen met andere partijen (onder meer uit Duitsland) aan maatregelen om verspreiding van de dieren te beperken. Naast de inzet van speciale vallen mag het dier overdag ook worden bejaagd. Maar de provincie wil het ook mogelijk maken om ’s nachts te jagen, omdat de dieren dan het actiefst zijn.

De dieren breidden zich vanuit Duitsland uit naar Nederland. De wasbeerhond wordt inmiddels op meerdere plekken in Groningen gezien. De wasbeer is nog zeldzaam. Meldingen helpen terreinbeheerders beter zicht te krijgen op waar de dieren voorkomen. Daardoor kunnen gerichte maatregelen worden genomen. Waarnemingen kunnen worden doorgegeven aan de provincie, terreinbeheerders of via waarneming.nl.

Wasberen zijn te herkennen aan een grijsbruine vacht, een donker masker rond de ogen en een geringde staart. Wasbeerhonden lijken meer op een kleine vos, hebben een ronder lichaam en een egaal gekleurde staart. Beide dieren zijn vooral ’s nachts actief.