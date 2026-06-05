Prominente rol voor defensie bij Noorderlink Live

De defensie was donderdag prominent aanwezig bij Noorderlink Live op het Suikerterrein.

Daar kwamen 850 mensen bijeen uit de human resource wereld, bestuurders en leidinggevenden uit de drie noordelijke provincies.

Defensie trad er op als gastheer. Defensie liet zien hoe je moet optreden in situaties waarin samenwerken onder druk staat, je snel moet schakelen en hoe je om gaat met onzekerheden. Deze vaardigheden worden steeds belangrijker in een arbeidsmarkt en samenleving die steeds veranderd. Defensie had ook een AI tool ontwikkeld om mensen en functies beter aan elkaar te koppelen.

Defensie maakte van de gelegenheid ook gebruik om mensen te ronselen. Momenteel zijn er 80 duizend militairen en burgers in dienst bij het leger. Dat moeten er in 2030 100 duizend zijn.