Problemen Dorkwerderbrug opgelost: “Weg- en scheepvaartverkeer kan weer passeren’

Foto: Joris van Tweel

De problemen met de Dorkwerderbrug zijn voorbij. Dat laat Rijkswaterstaat dinsdagavond weten. Zowel het wegverkeer als de schippers op het Van Starkenborghkanaal kunnen de tafelbrug weer passeren.

Het mankement ontstond dinsdagmiddag toen het brugdek plotseling scheef kwam te staan. Omdat passeren voor zowel het weg- als scheepvaartverkeer hierdoor onmogelijk was, kwamen monteurs ter plaatse. In de loop van de avond meldde Rijkswaterstaat dat de problemen waren opgelost: “De storing is opgelost. De brug is voor het weg- en scheepvaartverkeer weer te gebruiken.”

Vorige week waren er ook problemen met de Dorkwerderbrug. Toen was er sprake van een balansprobleem aan de tafelbrug. Die storing kon uiteindelijk na twee dagen worden opgelost. En eerder dit jaar was de brug van december tot april gestremd, toen er breuken waren ontdekt in de staalkabels. Dit probleem werd ontdekt nadat op een mistige ochtend in november de brug was aangevaren door een vrachtschip.