PRO wil duidelijkere regels voor verduurzaming van VvE’s

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De raadsfractie van PRO wil dat de gemeente bekijkt hoe Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) makkelijker kunnen verduurzamen. Volgens de partij lopen veel VvE’s nu vast door de welstandseisen.

Veel Groningers wonen in een appartement of een boven- en benedenwoning die onder een VvE vallen. Net als andere gebouweigenaren willen veel VvE’s hun pand verduurzamen, bijvoorbeeld met beter isolerende ramen. Daarvoor zijn soms dikkere kozijnen nodig. Maar volgens PRO botsen zulke plannen regelmatig met de welstandseisen, de regels die bepalen hoe een gebouw er vanaf de straat uit mag zien.

Vooral bij gebouwen in naoorlogse wijken als Paddepoel, Selwerd, Vinkhuizen en De Wijert zou dat problemen opleveren, stelt raadslid Ceciel Nieuwenhout: “Mensen willen graag regie over hun energiekosten, door bijvoorbeeld de ramen en kozijnen te vervangen. Het is belangrijk dat in onze welstandsregels een balans gevonden wordt tussen behoud van het uiterlijk van de

gebouwen, en de logische wens om te verduurzamen.”

Nieuwenhout vraagt het gemeentebestuur daarom uit te zoeken waar het probleem nu precies zit en hoe het kan worden opgelost: “Het gaat vaak om veel geld, en dus is het belangrijk voor VvE-

besturen om zich goed te informeren. Daarom hebben we in de gemeente Groningen een VvE-desk in het leven geroepen, waar VvE’s zich toe kunnen richten met vragen over verduurzaming en de financiering daarvoor.”