PRO, Partij voor de Dieren, CDA, SP en ChristenUnie sluiten coalitieakkoord; presentatie komende vrijdag

Foto: Joris van Tweel

PRO, Partij voor de Dieren, CDA, SP en ChristenUnie hebben overeenstemming bereikt over een nieuw coalitieakkoord. Aanstaande vrijdag wordt het akkoord officieel gepresenteerd aan het publiek.

Inhoudelijke details over het akkoord zijn op dit moment nog niet bekendgemaakt. Een woordvoerder van de gemeente bevestigt het akkoord wel en laat weten dat de presentatie aan het einde van de week plaatsvindt. “Formateur Ineke van Gent zal het akkoord vrijdag officieel aanbieden aan burgemeester Roelien Kamminga (VVD)”, aldus de woordvoerder.

Financiële zorgen

De onderhandelingen begonnen ruim een maand geleden. Op 4 mei kwamen de onderhandelaars voor het eerst samen in het Flonk Hotel aan de Laan Corpus den Hoorn. Bronnen lieten destijds weten dat het doel was om vóór de zomervakantie een akkoord te hebben. Dat werd destijds ook bevestigd door Van Gent: “Ik hou wel van het tempo erin houden, zonder de zaak onder druk te zetten.”

Toch was meteen duidelijk dat de formatie geen sinecure zou worden; met name op financieel gebied liggen er de komende jaren grote uitdagingen. Daarbij wordt vooral gewezen naar het zogeheten ‘Ravijnjaar’, waardoor gemeenten miljoenen euro’s minder gaan ontvangen uit het Gemeentefonds. “Er zullen wel bezuinigingen moeten komen. Je kunt ook kijken hoe je anders inkomsten kunt genereren. We zien het met vertrouwen, maar ook met zorgen tegemoet”, blikte Van Gent destijds vooruit.

Sneller dan vier jaar geleden

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart werd PRO met dertien zetels veruit de grootste partij. D66 (6) en VVD (4) werden de tweede en derde partij. Ondanks die uitslag besloten de coalitiepartijen van de afgelopen vier jaar — ondanks een gezamenlijk verlies van drie zetels — elkaar stevig vast te houden. Ze zochten en vonden een meerderheid bij het CDA, dat bij de verkiezingen groeide van twee naar drie zetels.

Dat het coalitieakkoord vrijdag al gepresenteerd wordt, betekent dat de onderhandelaars drie dagen sneller klaar zijn in vergelijking met de vorige formatie. Vier jaar geleden duurde het exact 89 dagen voordat er een akkoord lag (gepresenteerd op 13 juni). Dit keer staat de teller op 86 dagen.

Verslaggever Lars Faber was bij de start van de onderhandelingen aanwezig: