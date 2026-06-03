PRO dringt bij burgemeester aan om Marathon Groningen niet meer in mei te organiseren

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De fractie van PRO heeft woensdagmiddag tijdens het Politiek Vragenuurtje er bij de burgemeester op aangedrongen om Marathon Groningen voortaan niet meer in mei te organiseren omdat het in deze maand vaak te warm is. Het college zegt hier voor open te staan, maar wijst daarbij wel naar andere argumenten dan de hitte.

“Vooropgesteld zijn we ontzettend blij dat de marathon weer in Groningen gehouden is”, benadrukte raadslid Irene Huitema (PRO). “Het was fantastisch om al die sportievelingen te zien. Ik woon echter in de buurt van het UMCG en op een gegeven moment was het verontrustend om te zien hoe vaak er ambulances in en uit reden. Wat mij betreft kijken we volgend jaar naar een andere maand waarin we dit evenement organiseren. Een situatie waarbij de hulpdiensten moeten opschalen naar een GRIP-1-status, dat moeten we niet meer willen.”

GRIP-1 en ‘code 10‘

Afgelopen zondag werd voor het eerst sinds lange tijd weer een marathon in Groningen gehouden. Aan het einde van de ochtend ging het mis toen in de laatste kilometers van de halve marathon verschillende mensen op met name de Zonnelaan en de Pleiadenlaan onwel raakten. Maar ook op andere plekken op de route ontstonden situaties waarbij mensen medische hulp nodig hadden. Om de hulpdiensten goed te laten samenwerken, werd er opgeschaald naar GRIP-1.



Op de Zernike Campus werd een Commando Plaats Incident (CoPi) ingericht waar hulpdiensten en betrokken partijen letterlijk om tafel konden om de hulp op de juiste manier te organiseren. Tegelijkertijd werd er opgeschaald naar ‘code 10’. Bij het afgeven van deze code wordt er uitgegaan van een incident met meer dan tien en minder dan twintig slachtoffers. Bij een dergelijke code worden er tien ambulances gealarmeerd en in de ‘witte kolom’ (GHOR) worden diensten als het MMT in kennis gesteld.

Klokken uitgeschakeld

Burgemeester Roelien Kamminga (VVD) beantwoordt de vragen mede namens de afwezige wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport. “Ik sluit me aan bij de positieve woorden dat het geweldig is dat we zo’n mooi evenement hebben. Het is ook goed dat we dit soort evenementen organiseren in de gemeente omdat het beweging en verbinding combineert. En niet alleen voor de gemeente is het mooi: het trekt gelukkig ook deelnemers van elders.”

Kamminga vertelt verder: “Aan de voorkant hebben we gekeken wat op de dag de weersomstandigheden zouden zijn. Ik mocht het startschot lossen en op dat moment regende het. Later werd het warmer. Van tevoren hebben we alle protocollen vastgesteld en hebben we alle mogelijke scenario’s afgelopen. Toen bleek dat we meer ambulances dan regulier nodig hadden, is er bijstand gevraagd uit omliggende regio’s.”

“Dit is goed verlopen. De hele situatie is natuurlijk onfortuinlijk: twee personen moesten uiteindelijk daadwerkelijk naar het ziekenhuis worden gebracht. De komende periode vindt er een evaluatie plaats en willen we kijken naar mogelijke leerpunten. Wel wil ik benadrukken dat de hulpverlening niet te laat op gang is gekomen. Alles is in het werk gesteld. De brandweer heeft bijvoorbeeld op verschillende plekken vernevelingspunten aangelegd. En bij de finish hebben we de zichtbare tijdwaarneming uitgeschakeld, om mensen maar niet in de verleiding te brengen om er nog een sprintje uit te trekken voor een betere tijd.”

Wel wil de burgemeester kijken naar het organiseren van de marathon in een andere maand: “Maar dat heeft niet alleen met de weersomstandigheden te maken. We hebben het in het nieuws gezien: op deze dag vonden er ook elders marathons plaats. Eigenlijk willen we het qua spreiding beter doen. Ook omdat je het aantal lopers op peil wil houden. Voorts wil ik wel een groot compliment geven aan de organisatie. Want wie had vorig jaar kunnen bedenken dat we nu al een marathon zouden hebben? Normaal is het een traject waar je vijf jaar voor kunt rekenen. Wij doen dat in een jaar.”

Voldoende capaciteit?

De situatie zorgt wel voor zorgen bij de fractie van Stadspartij 100% voor Groningen. Yaneth Menger: “Je krijgt te maken met een incident waarvoor ambulances massaal moeten uitrukken. Dat leidt bij mijn fractie wel tot een optelsommetje. Want als er zich op dat moment elders in onze gemeente een andere calamiteit had voorgedaan, was daar dan voldoende capaciteit voor geweest?” Burgemeester Kamminga geeft aan dat dit geen probleem is geweest omdat de extra ambulances geen invloed hebben gehad op het verlenen van de basiszorg. “Bij ieder evenement kijken we naar de risico’s. Dat is regulier en daar maken we bovenregionaal afspraken over. Onlangs, bijvoorbeeld toen Koningsdag plaatsvond in Dokkum, maak je daar als regio’s ook afspraken over.”

“Mei is een te slechte maand”

Ook Huitema van PRO lijkt niet helemaal gelukkig met de antwoorden die zij krijgt: “De burgemeester geeft aan naar een andere maand te willen kijken, maar dat dit niet per se vanwege de hitte is. Voor mijn fractie is dit juist wel een goede reden om zulke evenementen niet in mei te organiseren. Mei is een te slechte maand. Groningen heeft een warme binnenstad, en dat is iets waar we rekening mee moeten houden. Ook omdat je ziet dat op een afstand als de halve marathon mensen deelnemen die minder goed zijn voorbereid. Daar moeten we zorg voor dragen.” Kamminga geeft aan dit mee te nemen in de evaluatie: “Zelf heb ik in oktober ook wel eens meegedaan aan de 4 Mijl. Ik kan me herinneren dat het toen ook best wel warm was. Maar deze opmerking neem ik mee.”