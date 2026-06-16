PRO bezorgd over strenger handhaven op verplichte taaleis voor bijstand

Foto Andor Heij. Gemeente Groningen UWV Sociale Diesnt Harm Buiterplein 1

PRO Groningen maakt zich zorgen over plannen van het kabinet om gemeenten te verplichten strenger te handhaven op de taaleis voor mensen in de bijstand.

Het kabinet wil dat gemeenten controleren of mensen met een bijstandsuitkering minimaal taalniveau 1F of A2 hebben. Gemeenten die niet handhaven, kunnen volgens minister Aartsen ‘financiële gevolgen’ ondervinden. Daarmee dreigt Aartsen met het inhouden van geld uit Den Haag voor de gemeente.

Maar de raadsfractie van PRO vraagt zich af of strengere handhaving bij kwetsbare groepen kan leiden tot financiële of maatschappelijke problemen. Volgens het kabinet moet de taaleis het makkelijker maken voor mensen om vanuit de bijstand werk te vinden, maar PRO zet daar vraagtekens bij. Andere factoren (leerbaarheid, werkervaring, arbeidsverleden en persoonlijke kwaliteiten) zijn volgens de partij belangrijker bij uitstroom uit de bijstand naar werk. De fractie wil daarom weten of er een reactie richting Den Haag gaat vanuit het Stadhuis.