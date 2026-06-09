Pride Photo-tentoonstelling bij Akerk

Foto: Nana Akua Agyeibea Asare Boye

Bij de Akerk in Groningen is van komende vrijdag tot en met 7 juli de Pride Photo Tentoonstelling Queer Radiance, In Common Light te zien. De openlucht-expositie laat foto’s zien over seksuele en genderdiversiteit.

Op twintig grote panelen hangen de winnende beelden van de Pride Photo Award 2026. Voor deze fotowedstrijd kwamen ruim 935 inzendingen binnen uit 66 landen. De tentoonstelling toont historische en hedendaagse portretten. Onderwerpen zijn onder meer transgender families en gemeenschappen, de zoektocht naar identiteit, ideeën over mannelijkheid en persoonlijke verhalen over herinnering en trauma.

Rond de tentoonstelling wordt een queer stadstour, een wandel- of fietstocht georganiseerd langs eeuwen queer geschiedenis van Groningen. Ook krijgen klassen van het Alfa-college en Noorderpoort een rondleiding langs de tentoonstelling, gevolgd door een nagesprek.

Tot en met mei 2027 reist de tentoonstelling van Stichting Pride Photo uit Amsterdam langs negen plekken in Nederland. De komst naar Groningen valt samen met Pride Groningen, dat van 19 tot en met 21 juni plaatsvindt op en rond de Grote Markt.