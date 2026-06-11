Praedinius Gymnasium Nederlands Kampioen Debatteren

Foto: Kim Balster

Het Praedinius Gymnasium is afgelopen weekend in Amsterdam Nederlands Kampioen Debatteren onderbouw geworden.

In het finaledebat over de opkomstplicht namen zij het op tegen het Utrechts Stedelijk Gymnasium, dat zilver won. Het tweede team van het Praedinius Gymnasium eindigde op de zesde plek. Aan het toernooi in Amsterdam deden veertig teams uit heel Nederland mee.

“Het was geweldig om te zien hoe goed deze jonge deelnemers al kunnen debatteren, met scherpe en doordachte argumenten en vol zelfvertrouwen,” aldus Josje van der Meer, directeur Stichting Nederlands Debat Instituut.

Het NK Debatteren onderbouw wordt sinds 2021 door Stichting Nederlands Debat Instituut. Veertig teams debatteerden volgens de debatvorm Freeze & Go. Deze debatvorm bestaat uit een openingsspeech, een open debat en een eindspeech. Op de dag zelf kregen de teams te horen of zij voor of tegen een stelling waren. Door een jurypanel werden zij beoordeeld op argumentatie, presentatie en teamwork.