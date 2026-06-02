Politieke zorgen over toename soa’s door afnemend condoomgebruik: “Kunnen we lokale campagnes opzetten?”

De fracties van Stadspartij 100% voor Groningen en Partij voor het Noorden maken zich zorgen over de toename van het aantal soa-besmettingen in de gemeente. De raadsfracties hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college, omdat de soa-spreekuren bij GGD Groningen structureel overvol zouden zitten.

Aanleiding voor de vragen zijn recente signalen van de GGD, instanties, studentenverenigingen en huisartsen. Landelijk en Europees is al langere tijd een stijging te zien in het aantal soa-diagnoses, zoals chlamydia, gonorroe en syfilis. Volgens deskundigen is een afnemend condoomgebruik onder jongeren en heteroseksuelen de hoofdoorzaak. Omdat Groningen een grote studentenstad is waarbij jongeren veel wisselende sekscontacten hebben, vrezen de partijen dat de impact in de gemeente extra groot is.

GGD-spreekuren structureel overvol

De Stadspartij 100% voor Groningen en Partij voor het Noorden willen van het college weten of het klopt dat de afdeling Seksuele Gezondheid van GGD Groningen de vraag al langere tijd niet meer bij kan benen. Inwoners zouden hierdoor noodgedwongen worden doorverwezen naar de reguliere huisartsen.

De fracties vragen zich af welke risico’s dit met zich meebrengt: “Hoe beoordeelt het college het risico dat hierdoor soa’s later worden opgespoord en verdere verspreiding plaatsvindt?”, vertelt Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen. Ze wil dan ook direct inzicht in de huidige capaciteit, personele bezetting en de exacte wachttijden bij de Groningse GGD. “En is het mogelijk om extra middelen beschikbaar te stellen zodat inwoners sneller getest en behandeld kunnen worden?”

Beleid maken

Een ander heet hangijzer is het gebrek aan lokale cijfers. Omdat de testcapaciteit tekortschiet, is er momenteel geen volledig regionaal beeld beschikbaar van de soa-verspreiding binnen de provincie. De partijen vinden het onacceptabel dat de gemeente beleid moet maken zonder deze provinciale data en willen weten welke stappen het college zet om de monitoring, samen met laboratoriumorganisatie Certe, snel op orde te krijgen.

Tot slot richten de partijen hun pijlen op preventie. Nu blijkt dat landelijke condoomcampagnes al jarenlang uit het straatbeeld zijn verdwenen, is het condoomgebruik onder jongeren gedaald. De Partij voor het Noorden en de Stadspartij willen dat de gemeente Groningen niet langer afwacht en zelf het voortouw neemt met lokale voorlichtingscampagnes op scholen, mbo’s, hbo-instellingen en binnen studentenverenigingen: “Is het college bereid om, vooruitlopend op landelijke campagnes, zelf lokale voorlichtingscampagnes op scholen, mbo’s, hbo-instellingen en studentenverenigingen in Groningen op te zetten?”

Het college van B&W beantwoordt schriftelijke vragen doorgaans binnen enkele weken.