Politieke partijen vragen opheldering toename incidenten opvang Spilsluizen: “Past de huidige aanpak nog bij de ernst?”

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De fracties van Stadspartij 100% voor Groningen, Partij voor het Noorden, PVV en Forum voor Democratie vragen opheldering van het college over de toename van het aantal incidenten en de druk op de veiligheid rond de daklozenopvang van het Leger des Heils aan de Spilsluizen. De partijen hebben schriftelijke vragen ingediend.

“Rond de dagopvang zijn de afgelopen periode opnieuw ernstige incidenten en aanhoudende signalen van overlast, geweld, intimidatie, drugshandel en onveiligheid gemeld”, vertelt raadslid Niels Hilboesen van Stadspartij 100% voor Groningen. “Omwonenden, ondernemers en passanten ervaren dat de druk op de omgeving toeneemt.”

In de voorbije weken hebben verschillende incidenten het nieuws gehaald. Zo moest de politie onlangs nog met vier agenten tegelijk uitrukken om een agressieve man te overmeesteren die passanten belaagde en fietsen omver trapte. En vorige week liep een ruzie tussen een 24-jarige vrouw en een man volledig uit de hand. Waar de politie het officieel houdt op een bedreiging met een schaar, verklaarden buren tegenover stadsblog Sikkom dat er daadwerkelijk een vuurwapen werd getrokken en gericht.

“Past de aanpak nog bij de ernst van de incidenten?”

Volgens de vier politieke partijen zijn deze incidenten geen opzichzelfstaande feiten. Hilboesen: “Wij erkennen dat de opvang noodzakelijk is en dat hier serieus aan wordt gewerkt. Juist daarom moeten veiligheid, zorg, handhaving en bestuurlijke regie goed op elkaar aansluiten. De vraag is of de huidige aanpak nog past bij de ernst en frequentie van de incidenten, en welke capaciteit dit vraagt van politie, handhaving en andere partners.”

Zitten instanties op één lijn?

Dat is dan ook wat de partijen boven tafel willen krijgen. Zo willen ze van het college weten of de huidige capaciteit van de politie, handhaving en zorgpartners nog wel voldoende is om de situatie rond de Spilsluizen beheersbaar te houden. Ook vragen de partijen naar de exacte afspraken tussen de gemeente, politie, het Openbaar Ministerie (OM) en het Leger des Heils. “En zitten gemeente, politie en Openbaar Ministerie volledig op één lijn over de gewenste aanpak rond de Spilsluizen?”

Een belangrijk punt voor de fracties is daarnaast de aanpak van de harde kern van overlastgevers. De partijen willen weten of er in de praktijk wel streng genoeg onderscheid wordt gemaakt tussen de kwetsbare mensen die puur gebruikmaken van de opvang en begeleiding, en de personen die er enkel rondhangen om te dealen, te intimideren of misbruik te maken van diezelfde kwetsbare groep.

Feitenrelaas van 24 maanden

De fracties eisen ook een volledig feitenrelaas over de afgelopen 24 maanden. Het college moet exact in kaart brengen hoeveel meldingen er zijn geweest van geweld, drugshandel, openbare dronkenschap en vernieling. Daarnaast willen de partijen weten hoeveel capaciteit dit van de politie en BOA’s heeft gevraagd, wat de totale kostenpost hiervan is en of er achter de schermen observatie- of speciale aanhoudingseenheden zijn ingezet. Ook willen de partijen dat het college de raad vanaf nu periodiek blijft informeren over de stand van zaken rond de opvang.

In de knel

De partijen benadrukken dat het ontbreken van harde regie schadelijk is voor alle betrokkenen. “Als de juiste randvoorwaarden ontbreken, raken uiteindelijk de doelgroep, omwonenden, ondernemers, hulpverleners en handhavers allemaal in de knel”, stelt Hilboesen.

De fracties willen dat er binnen vier weken concrete noodmaatregelen worden genomen om het veiligheidsgevoel rond de Spilsluizen snel te verbeteren. De schriftelijke vragen zijn ingediend en worden naar verwachting binnen enkele weken door het college beantwoord.