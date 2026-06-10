Politiek grotendeels geweerd bij plandag opvanglocatie Boteringestraat: “Alleen welkom bij opening en sluiting”

Foto: Joris van Tweel

De fractie van de Partij voor het Noorden is aanstaande zaterdag slechts gedeeltelijk welkom bij de ‘plandag’ over de nieuwe opvanglocatie van het Leger des Heils in de Nieuwe Boteringestraat. Alleen bij de opening en de afsluiting mag de partij aanschuiven. Dat liet wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Beschermd Wonen en Opvang weten na kritische vragen van de partij.

Leendert van der Laan (PvhN) reageert uiterst ontevreden over de gang van zaken. “Mijn partij had graag de hele dag aanwezig willen zijn. Niet om zelf het woord te voeren, maar om te controleren hoe zo’n dag verloopt, juist omdat men eerder in het participatieproces rond de opvang flinke steken heeft laten vallen.”

Om mee te mogen doen aan de plandag, is een voorafgaand intakegesprek verplicht. Van der Laan meldde zich daar op uitnoidging van buurtbewoners voor aan, maar dat proces verliep moeizaam. “De afspraak werd drie keer verplaatst en op de dag zelf kwamen de procesbegeleiders bijna een half uur te laat. Vervolgens kregen we te horen dat we als partij niet welkom zijn. Daar kunnen we als fractie nog overheen stappen, maar wat pas écht erg is: een buurtbewoner die vanwege diens werk niet bij de intake kon zijn, wordt nu ook geweerd van de plandag. Waarom is er bij Gods gratie een dergelijke intake nodig?”

‘U maakt het weer politiek’

Nog voordat wethouder Jongman kan antwoorden, vraagt PRO om opheldering. Jahir Scoop: “We hebben gezamenlijk gekozen voor deze route. Nu maakt u het met deze vragen opnieuw politiek. Waarom wilt u zo graag aanwezig zijn bij een bijeenkomst die puur bedoeld is voor de buurtbewoners?”

Volgens Van der Laan staat in de uitnodiging echter expliciet dat de dag ‘voor iedereen’ is en heeft de raad bovendien een controlerende functie. Scoop reageert: “De rechtbank heeft vandaag geoordeeld dat de gemeente in het gelijk is gesteld en dat de verhuizing naar de Boteringestraat gewoon mag doorgaan. Als de Partij voor het Noorden zich goed had ingelezen, wist u dat deze plandag alleen voor omwonenden is. Wat is uw meerwaarde daar?” Van der Laan: “Wat ik eerder al zei: ook buurtbewoners die niet aan de eis voldoen, zijn niet welkom. Dat is de overtreffende trap. En dat is ook de reden waarom wij dit politiek maken.”

Onafhankelijk proces

Wethouder Jongman probeert vervolgens de angel uit de discussie te halen door de gekozen procedure toe te lichten. “We hebben gekozen voor een nieuwe route waarbij de inspraak volledig wordt begeleid door onafhankelijke procesbegeleiders. De gemeente en het Leger des Heils zijn hierin slechts ‘kaderstellend’: wij geven de grenzen aan. Om de onafhankelijkheid van de bewoners te waarborgen, zijn de kaderstellende partijen én politieke partijen alleen bij de opening en sluiting welkom. Tijdens het maken van de plannen zijn wij er zelf dus ook niet bij.”

De verplichte intake is volgens de wethouder geen drempel, maar juist een hulpmiddel om verwachtingen te managen. Jongman deelt daarnaast nog een kleine speldenprik uit aan Van der Laan: “Wat ik heb begrepen is dat het raadslid het intakegesprek voortijdig heeft verlaten. Ook was het handiger geweest als hij vooraf duidelijk had gemeld dat hij namens een politieke partij aanschoof bij dit gesprek.”

Van der Laan accepteert die kritiek niet: “Ik heb dat wel degelijk vooraf gemeld. Maar de procesbegeleiders waren een half uur te laat; mijn tijd als volksvertegenwoordiger is ook kostbaar. Dit soort drempels zorgt ervoor dat er geen sprake is van een vriendelijk participatietraject. Het is simpelweg onprofessioneel.”