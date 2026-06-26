Politie zoekt naar man die jonge vrouw aanrandde op Nieuweweg

Foto via Politie.nl

De politie is op zoek naar de verdachte van een aanranding van een jonge vrouw op de Nieuweweg. De hulpdienst schakelt vrijdagochtend de hulp in van het publiek en publiceerde daarom beelden van de man.

Het incident gebeurde in de vroege ochtend van 2 april. De vrouw liep rond 03.00 uur vanuit de binnenstad richting het Damsterdiep. Onderweg kreeg ze het gevoel dat ze werd gevolgd. Vlak voordat ze het Damsterdiep bereikte, werd ze van achteren vastgepakt en aangerand. Na enkele seconden wist ze zich los te rukken en weg te rennen.

De verdachte van de aanranding – Foto’s via Politie.nl

Op basis van de verklaringen van het slachtoffer en camerabeelden kwam de politie op het spoor van een man van rond de 20 jaar oud met een donkere huidskleur, ongeveer 1,70 tot 1,75 meter lang, met wat langer kroeshaar op zijn hoofd. Hij droeg tijdens het incident een wijde, donkere trainingsbroek, sportschoenen en een zwarte jas of bodywarmer met lichter gekleurde schouder- en onderarmstukken.

De politie vraagt mensen die de man herkennen of informatie hebben over zijn identiteit of verblijfplaats om contact op te nemen via 0800-6070. Anoniem tippen kan via 0800-7000 of via dit tipformulier, waar ook relevante camerabeelden meegestuurd kunnen worden.