Politie zoekt man die pint met gestolen pas van oudere vrouw na babbeltruc

Foto via Politie.nl

Een oudere vrouw is begin vorige maand slachtoffer geworden van een babbeltruc. De politie zoekt nu een man die kort daarna geld opnam met haar gestolen pinpas op de Grote Markt.

De vrouw werd op 2 april gebeld door iemand die zei van de politie te zijn. Haar werd verteld dat iemand had geprobeerd in te breken bij haar woning. Later kwam een nepagent aan de deur. Die zei waardevolle spullen veilig te willen stellen. De man ging er uiteindelijk vandoor met sieraden en de pinpas van de vrouw. Kort daarna werd met die pinpas gepind op de Grote Markt.

Van de pinner zijn camerabeelden (kijk onderaan dit artikel). Volgens de politie probeerde de man tijdens het pinnen zijn gezicht uit beeld van de camera te houden. Op één moment was toch iets meer van zijn gezicht zichtbaar. De politie hoopt dat mensen de man herkennen aan zijn gezicht, kleding of postuur. Ook onderzoekt de politie of de pinner mogelijk dezelfde persoon is als de nepagent.

Weet je wie dit is? Herken je de man aan zijn gezicht, al dan niet in combinatie met zijn kleding en/of postuur? Gebruik dit tipformulier, bel de Opsporingstiplijn op 0800-6070 of tip anoniem via 0800-7000.