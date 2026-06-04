Vermiste vrouw teruggevonden in Paterswolde (update)

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is deze donderdag in de omgeving van het Paterswoldsemeer en Eelderwolde op zoek geweest naar een vermiste vrouw. Dat meldt Burgernet.

Het gaat om een 28-jarige vrouw met donderblond haar. Ze heeft een voedingssonde in haar neus. Mogelijk heeft ze een fiets bij zich en draagt ze een tas. De politie zoekt ook met een helikopter naar de vrouw.

update

De vrouw is inmiddels terecht. Ze is aantroffen in de natuur in de omgeving van Schelfhorst. Volgens het Dagblad is de vrouw in een ambulance behandeld en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.