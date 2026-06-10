Politie zoekt getuigen van mishandeling op Nieuwe Markt

Foto via Politie.nl

De politie zoekt getuigen van een mishandeling, die op 11 april rond 05.00 uur plaatsvond op de Nieuwe Markt.

Volgens de politie is het slachtoffer meerdere keren op het hoofd en gezicht geslagen. De verdachte was samen met nog twee andere personen. Zij grepen niet in, benadrukt de politie.

Mensen die iets hebben gezien of zichzelf herkennen in de situatie, worden gevraagd contact op te nemen met de politie via 0900-8844. Anoniem informatie doorgeven kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. De politie vraagt daarbij zaaknummer 2026096663 te vermelden.