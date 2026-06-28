Politie zoekt getuigen van dodelijk ongeluk op Paterswoldsemeer

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De politie is op zoek naar getuigen van het dodelijke ongeluk dat zondagmiddag plaatsvond op het Paterswoldsemeer. Dat heeft de politie zondagavond bekendgemaakt.

Het incident vond rond 14.45 uur plaats op het Paterswoldsemeer, ter hoogte van de Meerweg bij Haren. “Wij zijn op zoek naar getuigen die een man van zijn supboard hebben zien vallen”, schrijft de politie. “De man is kort daarna overleden. Heb je iets gezien? Neem dan contact met ons op.” Dit kan via het landelijke politietelefoonnummer 0900-8844.

De hulpdiensten waren na de melding snel ter plaatse. Een woordvoerder van de politie liet eerder al weten dat agenten het slachtoffer uit het water hebben weten te halen. Zij zijn, geassisteerd door het medische personeel, direct begonnen met reanimeren. Helaas mocht de hulpverlening niet meer baten en overleed de man ter plaatse.