Politie zoekt getuigen van beroving aan Jachtlaan in Haren

Foto via Politie Groningen-Zuid (via Instagram)

De politie is op zoek naar mensen die meer weten over een beroving, die in de nacht van zaterdag op zondag plaatsvond aan de Jachtlaan in Haren.

De beroving vond rond 04.00 uur plaats. De verdachte(n) zijn, na het incident, weggereden via de Hertenlaan richting de Rijksstraatweg in een kleine donkere auto.

Mensen die meer weten over de beroving en nog niet met de politie hebben gesproken, kunnen contact opnemen via telefoonnummer 0900-8844. Ook camerabeelden zijn welkom. Anoniem tippen kan ook via 0800-7000. Houd daarbij zaaknummer 2025343388 bij de hand.