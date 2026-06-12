Politie waarschuwt voor nep-agenten na reeks meldingen uit Noord-Nederland

Foto: Joaquín Lo Sie Sen

In Noord-Nederland zijn donderdag in totaal ongeveer vijftien meldingen gedaan van nepagenten.

Volgens RTV Noord en RTV Drenthe zijn slachtoffers in meerdere gevallen geld of spullen kwijtgeraakt, waaronder een pinpas en sieraden. In de stad Groningen werd een inwoner slachtoffer van de oplichting. De nepagenten wisten die persoon te overtuigen om de pinpas af te geven. In de provincie Groningen ging het daarnaast om meldingen uit Hoogezand en Scheemda. In deze gevallen werd ook telefonisch contact gezocht met bewoners, waarbij werd geprobeerd om waardevolle spullen of pinpassen afhandig te maken. In Drenthe kwamen zes tot zeven meldingen binnen. Die kwamen onder meer uit Emmen, Schoonebeek, Coevorden en Klazienaveen. In totaal lukte het de daders hier twee keer om buit te maken.

Volgens de politie gaat het om een bekende werkwijze waarbij oplichters zich voordoen als politieagent. Ze bellen mensen en zeggen dat er inbrekers actief zijn en dat waardevolle spullen daarom tijdelijk veiliggesteld moeten worden. Volgens de politie komt deze vorm van oplichting vaker in korte tijd in een regio voor en kan dat snel verschuiven naar een ander gebied. Daarom wordt extra gewaarschuwd om alert te blijven.

De politie benadrukt dat zij nooit belt met de vraag om waardevolle spullen of pinpassen af te geven. Banken doen dat ook niet. Slachtoffers wordt daarom geadviseerd direct op te hangen en melding te doen.