Politie waarschuwt na nieuw incident met nepagent in Hoogkerk: “Trap er niet in”

Foto: Joaquín Lo Sie Sen

In de gemeente Groningen zijn zaterdagavond opnieuw nepagenten actief geweest. De politie meldt dat een inwoner van Hoogkerk werd gebeld met een smoes over een “gevaarlijke situatie” in de buurt, waarna ze werd uitgevraagd over haar gezinssituatie. De politie waarschuwt met klem: “Trap hier absoluut niet in.”

“Zojuist hebben we weer een melding gehad van nepagenten”, vertelt een agent in een video op sociale media. “Dit is een probleem dat de afgelopen tijd helaas erg veel voorkomt. Criminelen doen zich voor als politieagent, zowel via de telefoon als fysiek aan de voordeur.”

Uitgevraagd over gezin en huisdieren

Dit keer werd het slachtoffer in Hoogkerk gebeld met het verhaal dat in de omgeving van de woning een gevaarlijk incident had plaatsgevonden. Daarna volgde een soort verhoor. “Er werd gevraagd hoeveel personen thuis waren en of er ook huisdieren aanwezig waren”, legt de agent uit.

De meldster rook gelukkig direct onraad, hing op en alarmeerde de echte politie en haar familie. Volgens de politie is dit een bekende methode van inbrekers om uit te zoeken met hoeveel mensen je thuis bent en of er waardevolle spullen in de woning liggen.

Direct ophangen en terugbellen

De politie benadrukt dat zij aan de telefoon nooit zal vragen naar kostbaarheden. Wie twijfelt of de beller wel een echte agent is, krijgt het advies om direct de verbinding te verbreken en de naam van de desbetreffende medewerker te noteren. Inwoners kunnen vervolgens zelf het algemene nummer 0900-8844 bellen en de centrale vragen om hen door te verbinden met die specifieke collega. Pas dan is er zekerheid dat men met de echte politie te maken heeft.

De waarschuwing komt niet uit de lucht vallen. Afgelopen week sloegen nepagenten al op verschillende plekken in de noordelijke provincies hun slag, waarbij meerdere slachtoffers geld of kostbare spullen kwijtraakten.