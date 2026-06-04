Politie treft hennepkwekerij aan met 400 planten in Vinkhuizen

Foto: Politie Groningen Zuid (Instagram)

De politie heeft deze donderdag een hennepkwekerij aangetroffen en ontmanteld in Vinkhuizen. De kwekerij met zo’n 400 planten zat in een woning.

De politie heeft een 39-jarige verdachte opgeroepen om zich te melden bij het politiebureau. Enexis heeft inmiddels het stroom afgesloten en de aansluiting voor de meterkast weggehaald. De energieleverancier doet aangifte van de diefstal van stroom. De planten en materialen zijn vernietigd.

Wie vermoedens heeft van een hennepkwekerij of drugslab, kan contact opnemen met de politie via een DM op sociale media of via 0900-8844. Anoniem melding maken kan via Meld Misdaad Anoniem.