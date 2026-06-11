Politie is op zoek naar verdachte van mishandeling

Foto: Andor Heij. Grote Markt zuidzijde in de avond

De politie is op zoek naar een man die op 18 januari een 27-jarige Groninger mishandelde. Dat gebeurde rond 5.30 uur in de ochtend.

Het slachtoffer was met een groep vrienden op stap en zij gingen op de hoek van de Oosterstraat en de Grote Markt een snack halen.

Daar ontstond een conflict waarbij de Groninger een vuistslag kreeg. Hij moest naar het ziekenhuis. Hij bleek een hersenschudding te hebben waardoor hij weken niet kon werken.

De verdachte liep in de richting van de Martinitoren. Daar stapte hij in een taxi en had nog even contact met een vrouw. De taxi-chauffeur heeft de verdachte ergens in het noordwesten van de stad afgezet.

De politie hoopt dat de verdachte zichzelf meldt, anders worden bewegende beelden van de mishandeling online gezet.

Meer informatie is hier te vinden.