Politie doorzoekt woning Stadjer (33) in zaak rond megavangst cocaïne op schip

Foto: Guardia Civil via X

De politie heeft in Groningen de woning doorzocht van een verdachte in de zaak rond de grote cocaïnevangst op het schip Arconian, eerder deze maand.

Ook de woningen van de andere drie Nederlandse verdachten in de zaak zijn doorzocht. Bij twee doorzoekingen (in Groningen en Almere) zijn negen telefoons in beslag genomen, aldus de politie. De doorzoeking in Groningen houdt verband met de 33-jarige man uit Stad die begin mei werd aangehouden op het schip voor de kust van de Westelijke Sahara.

De Arconian vertrok op 22 april uit Sierra Leone en was onderweg naar Libië. Aan boord hield de Spaanse Guardia Civil 23 verdachten aan, onder wie vijf Nederlanders en een Surinamer. Volgens de Spaanse politie was het plan om de cocaïne op zee over te laden op speedboten, die de drugs naar Spanje zouden brengen.

Het drugstransport wordt gelinkt aan ‘Bolle Jos’ (Jos Leijdekkers), Nederlands meest gezochte crimineel. Leijdekkers verschanst zich in Sierra Leone en het Afrikaanse land weigert tot nu toe om Leijdekkers uit te leveren. In het ruim van dit schip vond de Guardia Civil meer dan 30.000 kilo cocaïne. De Stadjer zou mogelijk aan boord zijn geweest als ‘bewaker’ van het drugstransport. De politie vond onder meer machinegeweren, pistolen en munitie aan boord.