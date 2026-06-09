Politie deelt ruim zeventig bekeuringen uit aan ‘stoepfietsers’ op Korreweg

Foto: Joaquín Lo Sie Sen

Politieagenten hebben dinsdagmiddag ruim zeventig bekeuringen uitgedeeld aan fietsers die op de Korreweg over het trottoir fietsten. Dat meldt de politie via sociale media.

“Op de Korreweg vinden momenteel werkzaamheden plaats”, schrijft de politie. “Omwonenden hebben de laatste tijd meerdere keren geklaagd over personen die over het trottoir fietsen. Dit leverde onveilige situaties op. Vorige week hebben we samen met collega’s van Handhaving fietsers eerst nog gewaarschuwd, maar deze dinsdag zijn we overgegaan op handhaving. In een paar uur tijd hebben we ruim zeventig personen een prent gegeven, ondanks dat de bebording duidelijk aangeeft dat er niet over de stoep gefietst mag worden.”

Omleidingen tot medio juli

Twee maanden geleden begonnen de grootschalige werkzaamheden op de Korreweg om de straat om te bouwen tot een officiële fietsstraat. Tot en met 19 juli wordt het weggedeelte tussen de Singelweg en de rotonde bij de Sumatralaan flink aangepakt.

Het autoverkeer wordt al die tijd omgeleid via de Bedumerweg en de Sumatralaan. Fietsers volgen een alternatieve route via de Padangstraat of via de J.C. Kapteynlaan, Petrus Driesenstraat en de Bloemsingel. Voetgangers kunnen de werkzaamheden overigens wel gewoon via het trottoir passeren.

Verslaggever Marco Hammenga maakte een reportage over de start van de werkzaamheden: